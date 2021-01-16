Около 8 часов утра 15 января в Гусеве, на улице Московской следовавший в направлении переулка Павлова на своем «Фольксвагене» 60-летний мужчина сбил 59-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства ДЖТП. Госавтоинспекция также напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения: снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам! Пешеходы, не выходите на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности». Используйте световозвращающие элементы на верхней одежде, особенно в условиях недостаточной видимости.