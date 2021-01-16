Экипаж большого десантного корабля «Минск» Балтийского флота отработал учебную задачу с выполнением артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевые корабли и летательные аппараты противника. Учения прошли под руководством командующего БФ адмирала Александра Носатова, вместе с которым на борту БДК находились также командиры соединений надводных кораблей Балтийской военно-морской базы.Особое внимание было уделено таким элементам современного боя, как отражение атак малоразмерных морских судов и ударных средств воздушного нападения. Причем стрельбы выполнялись как в дневное время, так и ночью.Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, следующим этапом боевой подготовки для БДК «Минск» станет отработка доставки и последующей высадки морского десанта на необорудованное побережье.