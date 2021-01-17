О попытках вылететь из Москвы в Калининград губернатор рассказал в субботу вечером на своей странице в Инстаграме:«Вылетаем из Москвы. Погода в Храброво плохая и борт не принимают, задержка, неисправность самолета, полтора часа ждем второй борт, полчаса в автобусе ждем у второго борта, полтора часа во втором (уточнил специально, другом) самолете, неисправность снова.... Незабываемое путешествие с женой и тремя детьми».Представители компании «Аэрофлота» подтвердили, что рейс SU1004 Москва-Калининград ( на нем должен был вылететь Антон Алиханов с семьей) был задержан «по метеоусловиям аэропорта Храброво, а также по технической причине». Представитель перевозчика извинился за доставленные неудобства и поблагодарил за проявленное терпение.