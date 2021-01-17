За последние сутки в Калининградской области выявили еще 218 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых заразившихся нет ни одного школьника - впервые в 2021 году и, как минимум, за последние 6 месяцев.По-прежнему много пенсионеров - - 52 человека, из которых 46 -старше 65 лет.Среди остальных заболевших- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 22 неработающих- 19 медицинских работников;- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;-10 сотрудников образовательных учреждений;- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 8 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 5 сотрудников организаций культуры и досуга;- 3 студента (МФЮА, БФУ имени Канта);- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;- 2 работника с/х предприятия;- сотрудник санатория;- работающий на промышленном предприятии;- сотрудник организации по представлению бытовых услуг;- сотрудник банка.Всего за время пандемии в нашей области коронавирусом заразились 21 298 человек.