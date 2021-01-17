Сайт kp.ru уже писал о том, что в этом году Калининградская епархия отказалась от организации традиционных крещенских купаний. Этот вопрос еще раз обсудили на заседании штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции.- В связи с тем, что купания относятся к стихийно массовым мероприятиям, принято решение о невозможности их организации, - сообщили в пресс-службе.В ночь с 18 на 19 января потенциально возможные площадки (водоемв) для массового купания будут патрулировать представители муниципальных властей совместно с МЧС и полицией.