На заседании оперативного штаба руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила о том, что по итогам 53-й недели прошлого года и первой недели наступившего снижения числа заболевших коронавирусом не отмечается. В целом эпидпорог превышен среди взрослого населения.- В ближайшее время следует ожидать увеличения числа заболевших коронавирусом- цитирует главного санитарного воача пресс-служба правительства.Елена Бабура отметила, что заметно увеличилось количество болеющих в возрастной категории старше 65 лет. Также заметный прирост заразившихся коронавирусом среди граждан 18-29 лет,