О вспышке заболевания COVID-19 в приморских городах сообщила во время заседания оперативного штаба руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура- Особого внимания заслуживает заметный рост обратившихся за медицинской помощь к врачам при появлении симптомов в Зеленоградске и Светлогорске, - отметила главный санитарный врач региона.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала года в Зеленоградском городском округе коронавирусом заразились 88 человек (за все время пандемии - 640), в Светлогорском округе - 55 человек (всего 293).