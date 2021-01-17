За минувшие сутки в Калининградской области выявили 218 новых случаев COVID-19. Зараженных обнаружили в 20 муниципалитетах из 22-х.По информации областного Управления Роспотребнадзора, случаи инфицирования коронавирусом распределились так:Калининград - 102Советский городской округ - 39Гвардейский городской округ - 10Мамоновский городской округ - 9Нестеровский городской округ - 9Багратионовский городской округ - 8Балтийский городской округ - 8Гурьевский городской округ - 7Славский городской округ - 6Полесский городской округ - 4Черняховский городской округ - 4Гусевский городской округ -3Неманский городской округ - 3Озерский городской округ - 2Светловский городской округ - 2Пионерский городской округ - 2Светлогорский городской округ - 2Зеленоградский городской округ - 1Правдинский городской округ - 1Янтарный городской округ - 1.