В Центральном районе Калининграда нет свободных территорий и земельных участков для застройки. Об этом глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».- Свободных территорий и земельных участков в Центральном районе нет. И речь сейчас идет о расселении и сносе аварийных домов и застройке этих освободившихся мест, - сказал Артур Крупин.Глава комитета отметил, что вопрос реновации коснется в будущем всех трех районов Калининграда.- Не только в Центральном, но и в Московском, и в Ленинградском районе есть жилье, которое признается аварийным и подлежит сносу, - сказал он и уточнил, что сейчас власти работают с аварийными домами в районе улицы Крылова.Артур Крупин отметил, что в целом в Калининграде «территорий для застройки пока достаточно».