В Калининграде готов проект строительства пешеходного моста у спорткомплекса «Юность» готов и уже получил положительное заключение экспертизы.Однако, подрядчик не определен. Есть и проблемы, связанные с подорожанием моста. Об этом глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».- За ноябрь и декабрь стоимость металла и металлических изделий выросла в среднем на 30 процентов. Надо корректировать смету стройки моста. Проект подорожает, да. Подорожание будет, но небольшое. Сейчас ищем подрядчика, - сказал Артур Крупин.Он отметил, что основа моста у «Юности» – металлические конструкции. При этом подъемные механизмы и ванты не подорожают.Кроме того, Артур Крупин сообщил, что в 2021 году планируют приступить к выбору подрядчика для строительства моста длиной 386 метров у набережной Музея Мирового океана.