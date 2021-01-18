В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителей напавших на сотрудницу почты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Инцидент произошел на улице Кирова. 57-летняя женщина возвращалась вечером домой после работы в почтовом отделении, когда ее возле подъезда дома подкараулили злоумышленники. Подозреваемые вырвали из рук потерпевшей сумку, в которой лежали паспорт, телефон, кошелек и банковские карты.Соседи помогли женщине сообщить о произошедшем в полицию. В район совершения преступления направили наряды ППС, которые по приметам обнаружили злоумышленников и изъяли сумку.В отношении 33-х и 35-него ранее судимых горожан завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.