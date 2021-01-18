За сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперштабе, в структуре заболевания 147 случаев ОРВИ, 33 случая пневмоний и 28 бессимптомных форм заболевания.Среди заболевших:- 52 пенсионера, в том числе 44 старше 65 лет;- 8 медицинских работников;- 11 работающих на промышленных предприятиях;- 12 сотрудников образовательных учреждений;- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;- 6 работников предприятий сферы ЖКХ;- 21 работник с/х предприятий;- 2 сотрудника банка- сотрудник организации культуры и досуга;- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 3 учащихся (Школа 1 Светлогорск, Школы 9, 50 Калининград);- студент БФУ;- 22 неработающих