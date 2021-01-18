В Светлом полицейские задержали местного жителя, который собирал деньги под предлогом покупки лекарств для тяжелобольных. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Перед Новым годом 33-летний ранее судимый мужчина пришел домой к жителю Светлого и сообщил страшную новость о внезапной и серьезной болезни его знакомой, с которой тот встречался. Злоумышленник рассказал светловчанину, что женщина слегла и даже не может сама позвонить ему на телефон, и чтона лечение срочно нужны лекарства. Мужчина дал визитеру 6 тысяч рублей на покупку таблеток.«Какого же было удивление мужчины, когда на следующий день, как ни в чем не бывало, его навестила «больная», чтобы поздравить с наступившими праздниками. Потерпевший осторожно поинтересовался, что за чудодейственные лекарства она приняла, раз смогла так быстро выздороветь. Выяснилось, что здоровью женщины ничего не угрожало и никаких денег ей никто не передавал», - рассказали в пресс-службе полиции.Сердобольный мужчины понял, что он стал жертвой циничного обмана и он обратился с заявлением в полицию.Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».