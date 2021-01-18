Лютые морозы, обрушившиеся на Прибалтику в конце прошлой недели, привели к человеческим жертвам.Как сообщило издание Delfi, в Литве в субботу и воскресенье, когда столбик термометра опускался ниже 20 градусов, насмерть замерзли 8 человек: три человека погибли в субботу (в Вильнюсе и Вильнюсском районе) и пять в воскресенье. Например, в Биржайском районе обнаружено тело женщины в неотапливаемом доме.Как сообщается, в общей сложности за выходные поступило более 30 сообщений о замерзающих. В основном это были мужчины, многие находились в состоянии алкогольного опьянения.