В Калининградской области за сутки было выявлено 208 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 3Озерский городской округ - 1Балтийский городской округ – 7Светловский городской округ – 7Гвардейский городской округ - 1Полесский городской округ – 2Гурьевский городской округ - 14Правдинский городской округ – 24Гусевский городской округ – 3Зеленоградский городской округ –7Светлогорский городской округ – 2Славский городской округ - 2Советский городской округ – 6Мамоновский городской округ - 2Черняховский городской округ –5Неманский городской округ – 1