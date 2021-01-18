В Калининграде возбуждено уголовное дело на 33-летнего представителя строительной компании «СтройИнвестГарант». Мужчину подозревают в мошенничестве и присвоении денег в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.В июне прошлого года мужчина получил от жительницы Хабаровского края 1 млн рублей на покупку земельного участка. Деньги он потратил на собственные нужды.Кроме этого, в 2017, 2019 и 2020 года мужчина получил от пятерых человек 5,2 млн рублей на строительство индивидуальных домов и также присвоил деньги.Вину в совершенных преступлениях мужчина отрицает, отметили в пресс-службе СК. Оперативное сопровождение следствия осуществляет отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда.Следственное управление СК по Калининградской области призывает граждан, пострадавших от мошеннических действий представителя ООО «СтройИнвестГарант», обратиться с соответствующим заявлением в следственные органы регионального управления Следственного комитета лично по адресу: г. Калининград, ул.9 Апреля, д. 60 «а», г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2 (СО по Ленинградскому району г. Калининграда СУ СКР по Калининградской области) , либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 55 87 65, 8 909 777 77 67, 8 401 2 640 593, 8 401 2 640 583.