В Калининграде вернувшийся из рейса моряк поверил телефонным мошенникам и лишился 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.58-летнему мужчине позвонили аферисты и представители сотрудниками службы безопасности банка. Они рассказали моряку, что некие мошенники - сотрудники местного отделения банка пытаются снять деньги с его счета и убедили его спрятать средства на «безопасных счетах». В итоге мужчина обналичил свои деньги и перевел их через банкомат мошенникам.На следующий день, ситуация повторилась. Калининградцу вновь поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что зачислению денег на «безопасные ячейки» мешает кредит в размере 3 млн рублей, который он оформил незадолго до происшествия.«Злоумышленники задействовали все свои умения, чтобы убедить горожанина обналичить и отправить им еще и заемные деньги. В итоге общий ущерб от общения с «сотрудниками банка» за два дня составил 3 миллиона 800 тысяч рублей», - сообщили в полиции.Как рассказал потерпевший, он недавно прибыл из рейса в море и не слышал о том, как действуют телефонные мошенники, поэтому безоговорочно поверил звонившим, ведь они так убедительно и профессионально с ним разговаривали с «московских» номеров, начинающихся на 495 и 499.Полиция разыскивает подозреваемых и еще раз предупреждает граждан. Если вам позвонили из банка или представились сотрудником правоохранительных органов – немедленно кладите трубку. Такие звонки – излюбленный прием злоумышленников похищать деньги у доверчивых калининградцев.Мнимые сотрудники банков будут просить вас оформить кредит для отмены ошибочной заявки, перевести деньги на «безопасные» счета-ячейки, установить на смартфон программу удаленного доступа, либо сообщить им данные банковских карт. Ни в коем случае не выполняйте подобные действия! Настоящие сотрудники банков никогда не требуют такого от клиентов.Кроме того, следует помнить, что мошенники могут подделать через Интернет практически любой телефонный номер и позвонить вам с телефона, который определяется через поисковые системы, как принадлежащий силовым структурам.