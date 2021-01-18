Члены архитектурно-градостроительного совета Калининградской области одобрили концепции строительства нескольких многоэтажек в курортном Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.Так, экспертное сообщество одобрило концепцию жилых домов по улице Сосновой в Светлогорске. На участках предлагается строительство двух шестиэтажных зданий с архитектурой в современном стиле.Также одобрена к дальнейшей реализации концепция второго этапа комплекса многоквартирных жилых домов из трех шести-семиэтажных зданий по улице Майский проезд вблизи озера Тихое. На прилегающей территории к участку застройщик планирует провести благоустройство общественного пространства, а также создать новый сквер с «особым вниманием к озеленению, а также пешеходный бульвар, велодорожку и площадки для отдыха».