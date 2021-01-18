Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области отправил на доработку проект архитектурных решений административно-торгового центра на пересечении улиц Озерный проезд, Пролетарская и Черняховского в Калининграде. Решение об этом было принято на заседании совета в понедельник, 18 января.Застройщик планирует построить на месте кондитерской фабрики пятиэтажное здание с офисными, торговыми и помещениями общественного питания, а также встроенной многоярусной парковкой для массового использования.Руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что рассмотрение разработанных решений преждевременно, поскольку необходима доработка проекта регенерации территории, которая может значительно повлиять на продемонстрированное объемно-пространственное решение.«Разработчикам даны рекомендации проработки проекта с учетом всех регламентов службы охраны объектов культурного наследия и повторного представления решений на рассмотрение», - отметили в пресс-служба правительства области.