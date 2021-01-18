Средняя этажность по городу Калининграду (по аналитическим данным Дом.рф) составляет 5 с небольшим этажей. Об этом глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».- У нас показатель 5,12 этажа. По России 11-12 этажей, - сказал Артур Крупин. Он отметил, что показатель этот снижается. В первую очередь за счет увеличения индивидуального жилищного строительства.В 2020 году на территории Калининграда ввели 675 тысяч квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.- Самым застраиваемым районом города остается Ленинградский. Больше половины всех квадратных метров жилья введены именно там. А вот по Центральному району показатели снижаются, – сказал Артур Крупин.