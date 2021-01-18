Осужденная на 13 лет колонии за госизмену эксперт фонда Горчакова Антонина Зимина просит о помиловании. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ее отца Константина Зимина, калининградка подала прошение о помиловании.- Она уже подала прошение о помиловании, - заявил отец. - Вины по-прежнему не признает, но содержание невыносимое в изоляторе.Константин Зимин уточнил, что супруг его дочери Константин Антонец, осужденный по тому же делу, подобное прошение подавать не стал.Напомним, 24 декабря суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам колонии общего режима, а ее мужа – к 12,5 годам колонии строгого режима. Супруги были оштрафованы на 100 000 рублей каждый. Процесс был закрытым.