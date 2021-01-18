О строительстве новых медицинских учреждений губернатор сообщил на своей странице в Инстаграме.- Сейчас городские власти готовятся к привязке проекта новой поликлиники к земельному участку в Московском районе Калининграда, - написал Антон Алиханов. - Вместе с главой администрации Гурьевского округа Сергеем Сергеевичем Подольским подбираем участок для такой же поликлиники, которая будет обслуживать Гурьевск, Васильково, Исаково и восточный микрорайон Калининграда. Подробности скоро.Губернатор напомнил, что из крупных медицинских объектов в этом году должны сдать новые корпуса Детской областной больницы и большую поликлинику на Сельме. Оба объекта уже активно строятся.