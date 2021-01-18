В Калининграде приставы с помощью камер «Безопасного города» отыскали автомобиль организации-должника. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.Зарегистрированная в Гурьевском районе организация задолжала другой компании 1,7 млн рублей. Еще 50 тысяч коммерсанты недоплатили в бюджет.Предприятие скрывало имущество и препятствовало проходу приставов на свою территорию. Однако по камерам «Безопасного города» приставы установили, что с закрытой площадки организации-должника регулярно выезжает «Фольксваген Туарег». Отследив очередное перемещение джипа, приставы встретили машину, на которой, как оказалось, ездил руководитель.На автомобиль был наложен арест. Это побудило должника оплатить 50 тысяч рублей штрафа, которые уже поступили в бюджет. Если организация не погасит оставшуюся задолженность 1,7 млн рублей, имущество будет передано на принудительную реализацию, а вырученные деньги приставы перечислят взыскателю.