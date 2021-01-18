В Калининграде полицейские задержали уличного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Инцидент произошел на ул. П. Морозова. 81-летняя пенсионерка поставила сумку около подъезда дома чтобы достать из куртки ключи. Этим моментом воспользовался проходящий мимо злоумышленник. Мужчина подбежал и схватил сумку, в которой было 30 тысяч рублей, после чего скрылся.Выяснив приметы злоумышленника, полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за разбой и кражи 39-летний местный житель, проживающий на соседней улице. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признался в грабеже и сообщил, что сумку выбросил, а деньги успел потратить.Мужчина помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.