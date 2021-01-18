В Калининградской области за месяц 16 самозанятых получили льготные займы на развитие своего дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.Программа льготных займов для самозанятых стартовала в начале декабря 2020 года. Самозанятые могут получить до полумиллиона рублей по одной из двух программ: «Старт» или «Развитие». Ставка для обоих вариантов установлена в размере 4,25 % годовых.«Все первые заявители выбрали опцию «Старт», которая рассчитана на начинающих свое дело. Каждый из 16-ти заемщиков получил максимальную по этой программе сумму в 100 тысяч рублей», - сообщили в правительственной пресс-службе, добавив, что программа «Старт» не требует поручительства или залога. Достаточно приложить к заполненным формам заявки на заем минимальный набор документов: паспорт, ИНН и справку о регистрации самозанятым.Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход) начал применяться в Калининградской области с 1 июля 2020 года. Сейчас в регионе насчитывается почти 9,5 тысяч самозанятых.