В Калининграде на Южном вокзале установлена инфракрасная система бесконтактного измерения температуры. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.Тепловизор установлен в центральном холле вокзала на входе в тоннель. Система бесконтактной термометрии включает в себя видеокамеру и тепловизор, который позволяет безошибочно выделять движущихся в плотном потоке людей с повышенной температурой тела. Точность замеров составляет + 0,1°С.«Дистанционный мониторинг температуры проходящих к платформам пассажиров осуществляется в онлайн-режиме, что исключает скопление людей при входе в туннель. Сканирование абсолютно безопасно для здоровья», - отметили в пресс-службе Калининградской железной дороги.