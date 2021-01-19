В Калининграде 45-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба УМВД, женщина занимала деньги у своих знакомых под предлогом того, что у неё тяжелая жизненная ситуация.Жертвами злоумышленницы стали 8 горожанок, которые одолжили ей от 5 до 35 тысяч рублей. После получения денег горожанка в течение долгого периода времени обещала вернуть долг. Однако потерпевшие годами ждали своих денег.Калининградка уже призналась в содеянном и сообщила, что все занятые деньги потратила на собственные нужды. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет