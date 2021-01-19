Следственный комитет проведет доследственную проверку после публикаций в СМИ, что в поселке Храброво под Калининграде обнаружили полураздетую 6-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как ранее писала «Комсомолка», в субботу 16 января в поселке Храброво местные жители обнаружили на улице полураздетую 6-летнюю девочку.«Из сообщений СМИ следует, что ребенка дома с отчимом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, оставила мать. Сама женщина с двумя младшими детьми после ссоры с сожителем уехала на такси. Девочка же выпрыгнула из окна квартиры и побежала на поиски матери. Ребенка с признаками обморожения подобрали местные жители. В настоящее время она госпитализирована в лечебное учреждение», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.В ходе проверки следствие детально установит условия, в которых воспитываются дети в этой семье, а также дадут надлежащую правовую оценку действиям либо бездействию органов опеки и профилактики на предмет халатности.