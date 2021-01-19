В Гусеве судебные приставы с помощью ограничительных мер убедили местного жителя погасить долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Мужчина с 2013 года ежемесячно выплачивал деньги на содержание ребенка, однако меньше, чем было установлено судом. В результате за 7 лет он накопил долг по алиментам в размере 503 тысяч рублей.Судебный пристав ограничил его в пользовании специальным правом управления транспортным средством. Оставшись без водительских прав, должник в первый же рабочий день после новогодних праздников пришел на прием к судебному приставу и полностью погасил задолженность.