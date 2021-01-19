В Калининграде на директора строительной компании завели уголовные дела за мошенничество и присвоение денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В 2014 году 46-летний бизнесмен заключил инвестиционный договор с жительницей Калининграда на строительство пятисекционного жилого комплекса. Женщина вложила в дело более 16 миллионов рублей, рассчитывая получить в собственность долю в недвижимости.Стройка должна была вестись на земельном участке одного индивидуального предпринимателя, с которым подозреваемый заключил в 2015 году договор аренды. Кроме того мужчина также вложился в возведение жилья, передав строителю более 3 миллионов на подведение коммуникаций.«Как выяснили следователи, за 5 лет фирма смогла построить только фундамент и каркас первого этажа. Экспертиза установила, что стоимость проделанных работ составила всего 3 миллиона рублей. По версии следствия, остальными деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», - отметили в пресс-службе УМВД.По уголовным делам проводится комплекс следственных действий. Оперативное сопровождение расследованию осуществляют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.