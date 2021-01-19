За сутки в Калининградской области зарегистрировано 203 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ, 29 случаев пневмонии и 4 бессимптомных форм заболевания.Среди заболевших:- 47 пенсионеров, все старше 65 лет;- 13 медицинских работников;- 13 работающих на промышленных предприятиях;- 11 сотрудников образовательных учреждений;- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;- 2 работников предприятий сферы ЖКХ;- 6 работников с/х предприятий;- 5 сотрудников банков;- сотрудник организации культуры и досуга;- сотрудник охранного предприятия;- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 3 учащихся (Школа пос. Знаменск, ШИЛИ, Лицей 17 Калининград);- 2 воспитанника детских садов;- 20 неработающих.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 21709 случаев заболевания.