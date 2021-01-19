Жителя Немана подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.По версии следствия, в ночь на 17 января 69-летний горожанин выпивал в своей квартире с 56-летним знакомым. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин жилища схватил нож и всадил его знакомому в живот.Мужчина смог самостоятельно покинуть жилище, однако утром его обнаружили мертвым в подъезде соседнего дома. На допросе следователю мужчина пояснил, что ссора между ним и приятелем произошла из-за того, что гость намеревался остаться у него ночевать и не хотел уходить.ближайшее время следствие предъявит мужчине обвинение и решит вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.