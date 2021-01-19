Региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина в Калининградской областной научной библиотеке проведет видеолекцию на тему «Историческая память о В. И. Ленине».Как рассказали организаторы, присоединиться к мероприятию сможет любой желающий. Встреча пройдет дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание», а также на YouTube-канале.21 января в 11.00 покажут доклад историка, директора Госархива новейшей истории Ульяновской области Андрея Пашкина, выступит директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, историк-исследователь Никита Попов, директор Дома-музея Ленина в Выборге Надежда ЗабавскаяНа портале Президентской библиотеки представлена коллекция, посвященная Владимиру Ленину. В подборку, сформированную к 150-летию со дня рождения Ильича, вошли его сочинения, труды соратников, исследования, архивные документы и изобразительные материалы.