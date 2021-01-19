В Мурманске прошло первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике среди девушек не старше 15 лет. В них приняли участие 180 представительниц школ художественной гимнастики из девяти субъектов округа.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одними из лучших стали гимнастки Калининградской области, которые выиграли золото в групповых упражнениях, бронзу в индивидуальной программе и стали третьими в командном зачете.Личного успеха добилась София Кузнецова, ставшая третьей из 43 гимнасток не старше 12 лет.Милана Коновалова, Анастасия Кириллова, Арина Тихонова, Кристина Соболь, Алина Тихонова и Софья Фоменко первенствовали в групповых упражнениях по программе разряда «Кандидат в мастера спорта России».В командном зачете калининградок опередили представительницы Мурманской и Ленинградской областей. По итогам этого турнира будет сформирована сборная СЗФО, которая выступит на первенстве России в Москве уже в конце января.