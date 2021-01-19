В Калининградской области в выходные дни не обошлось без травм во время катания с ледяных горок и прогулок на улице. Об этом сообщает служба «112».В субботу, 17 января в поселке Ново-Гурьевское Озерского района произошел несчастный случай. Женщина, катаясь на ледянке со стихийно организованной горки, ударилась о рядом стоящую машину, в результате чего получила травму головы.Подобный инцидент произошел в поселке Малое Путятино Озерского района. Женщина, спускаясь на лыжах со спуска, врезалась в автомобиль и получила травму головы и спины.Спасатели напоминают, что катание на несанкционированных горках опасно для здоровья и жизни: любой необорудованный склон представляет потенциальную угрозу для взрослых и детей.