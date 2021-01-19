Рост стоимости жилья в Калининграде поставил под угрозу исполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в этом году. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сказал глава города Андрей Кропоткин.«Стоимость квадратного метра растет. В 2020 году администрация города заложила цену в 65 тыс. рублей за квадратный метр с муниципальной отделкой. Сегодня это себестоимость в «сером ключе». Отделка – это еще 8 тысяч рублей за «квадрат», получается 73 тыс рублей, это реальная цена на рынке, по которой мы можем купить жилье. Так что у меня есть большие сомнения, что аукцион с такими ценами состоится», - сказал Андрей Кропоткин.Глава города не исключил, что властям, возможно, придется изыскивать дополнительные средства на реализацию программы переселения «аварийщиков».«Наша главная задача – выполнить план по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», - сказал он.