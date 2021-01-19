В среду, 20 января, на технических средствах телерадиовещания в Калининграде, с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровых технологий и связи.Из-за отключения передатчиков не будет вестись эфирная трансляция программ первого и второго мультиплексов и радио Вести FM, Радио России, Маяк, Бизнес FM, Комсомольская правда, Русское радио. Вещание по кабельным каналам приостановлено не будет.27 января с 9 до 18 часов аналогичные работы проведут в Черняховском районе, там будут недоступны программы первого и второго мультиплексов и Радио России.