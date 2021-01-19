Прокуратура Гурьевского района проводит проверку по сообщению СМИ о том, что в поселке Храброво 6-летняя девочка была оставлена взрослыми в опасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Как ранее писала «Комсомолка», в субботу 16 января в поселке Храброво местные жители обнаружили на улице полураздетую 6-летнюю девочку. По предварительным данным, мама девочки после ссоры с сожителем уехала на такси с двумя младшими детьми. Девочка же выпрыгнула из окна квартиры и побежала на поиски матери. Ее обнаружил местный житель, позже ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.«По предварительной информации мама девочки неоднократно судима, лишена родительских прав в отношении двух своих старших детей, а обязанности по воспитанию троих младших должным образом не исполняет», - сообщили в пресс-службе ведомства.Также прокуратура намерена дать оценку деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, а также выполнения обязанностей участковым уполномоченным по профилактике безнадзорности и правонарушений.