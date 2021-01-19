Как уже писал сайт kp.ru, завтрашний день, 20 января, окажется переломным. В наши края прорвется теплый атлантический воздух, который прогонит морозы как минимум до конца недели.Циклон, как обычно, несет с собой осадки.- Утром в среду и в первой половине дня ожидаются осадки в виде снега/переохлажденного/ледяного дождя, переходящие в дождь во второй половине дня. Возможен гололед, будьте осторожны! - предупреждают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».Напомним, что ледяной дождь представляет собой осадки, состоящих из мелких прозрачных ледяных шариков. Фактически, это замерзшие в воздухе капли дождя.Перемену погоды подтвердили в главном управлении МЧС по Калининградской области и администрации Калининграда.\\"Завтра ожидается резкое изменение погоды: мокрый снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, гололед, видимость в осадках 500-1000 м, на дорогах гололедица\\", - сообщает мэрия на своих страницах в соцсетях.В МЧС призывают при поездках на автотранспорте соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а, по возможности, вообще воздержаться от использования автомобиля.