Инцидент случился в ночь на вторник, 19 января, в центре Зеленоградска. На записи камер «Безопасного города» попала группа молодых людей из Калининграда, которые, отпраздновав день рождения, отправились ломать «пряничный домик» с дополненной виртуальной реальностью, установленный на городской площади накануне Нового года. Об этом сообщает газета «Волна».На видео молодые люди пытаются выломать дверь домика, а потом просто пинают его ногами.Уже установили, что один из вандалов – совершеннолетний учащийся калининградского колледжа. Молодые люди приехали к морю на машине из Калининграда и, вероятно, были не очень трезвы.«Они фотографировались на фоне елки, затем подошли к домику и начали отламывать дверь. При этом стоит отметить, что домик — это муниципальное имущество. Дверь у него повреждена, потребуется некоторое время на его восстановление, - рассказал «Волне» начальник отдела по делам ГО и ЧС Эдуард Колкин.Номера автомобиля, маршрут передвижения вандалов установлены благодаря комплексу «Безопасный город». Информация будет передана в полицию.