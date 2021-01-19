Если миграционный поток в Калининград снизится, спрос на жилье упадет и застройщики будут вынуждены снижать цены и работать над себестоимостью. Такое мнение высказал глава Калининграда Андрей Кропоткин после оперативного совещания в мэрии во вторник, 19 января.«Цену определяет спрос. Зачастую, после подъёма следует резкий спад, возможно так и произойдет в ближайшие года», - сказал он.По словам главы города, в прошлом году в Калининграде было введено в эксплуатацию 675,7 тысяч квадратных метров жилья, или 10 815 квартир. Всего было построено 746 жилых домов, из них 90 домов – многоквартирные. В течение года калининградцы построили 656 индивидуальных жилых домов.«С 2017 года начинается рост показателя ввода индивидуальных домов. По сравнению с 2019 годов ввод ИЖД в 2020 году возрос в 1,7 раз», - добавил Кропоткин.