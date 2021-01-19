Следственный отдел ОМВД по Ленинградскому району возбудил уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой на улице Елизаветинской в Калининграде. Соответствующее постановление следователя признано законным, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Как ранее писала «Комсомолка», драка произошла вечером в пятницу, 15 января. По предварительным данным, конфликт произошел между водителями, в драке принимало участие порядка 10 человек, один из которых не менее двух раз выстрелил в воздух.По данным полиции, все участники драки установлены, один из мужчин получил телесные повреждения, которые пока квалифицируются, как легкий вред здоровью. Также был поврежден один автомобиль.Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Ленинградского района.