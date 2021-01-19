Во вторник, 19 января, на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о жизни семьи с детьми в аварийном муниципальном общежитии в Гвардейске. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.«В частности, озвучено, что в стенах здания имеются значительные трещины, протекает крыша, электрическая проводка не отвечает элементарным требованиям безопасности», - говорится в сообщении ведомства.В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка всем изложенным в сюжете обстоятельствам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.