Во вторник, 26 января, все Татьяны и студенты любых отделений смогут посетить Музей янтаря бесплатно. Традиционная акция пройдет в честь Дня российского студенчества, или Татьяниного дня. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.«Для бесплатного входа всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам – студенческий билет», - отметили в музее.Сообщается, что при благоприятной погоде гости смогут посетить не только основную экспозицию музея, но и подняться с экскурсоводом на смотровую площадку башни «Дона».