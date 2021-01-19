Житель Пионерского пошел со своей супругой в магазин, оставив дома маленькую дочь. А когда вернулся, обнаружил пропажу личных вещей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к хищению причастен приятель потерпевшего.«Злоумышленник был в гостях у потерпевшего, когда тот попросил его сходить в магазин. Однако когда подозреваемый вернулся, то обнаружил отсутствие хозяев. Дверь ему открыла их малолетняя дочь, которая предложила подождать родителей внутри», - рассказали в полиции, отметив, что пока ребенок был в другой комнате, мужчина собрал одежду и ушел.В ходе обыска у приятеля обнаружили куртку и два костюма.Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.