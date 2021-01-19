Как сообщает пресс-служба областного УМВД, незаконное производство наркотиков располагалось в одном из гаражных обществ на территории Ленинградского района Калининграда. Силовую поддержку ликвидации лаборатории оказали бойцы отряда специального назначения «Гром».- Во время обыска из незаконного оборота изъяли более 200 грамм психотропного вещества амфетамин, а также необходимые для его производства прекурсоры в особо крупном размере и лабораторное оборудование, которые были приобретены в теневом сегменте Интернета, - рассказали в полиции.По версии оперативников, организатором преступной группы являлся ранее не судимый 41-летний житель Калининграда, который привлек пятерых жителей региона в возрасте от 27 до 33 лет. Злоумышленники были давно знакомы между собой, и сбыт амфетамина являлся их единственным источником доходов на протяжении нескольких лет.Полицейские и сотрудники Пограничного управления ФСБ России провели проверочные закупки, задокументировали факты покушений на сбыт наркотиков в крупном размере. Следственной частью УМВД России по Калининградской области в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».Организатора преступной группы и двух его подельников поместили в СИЗО на время следствия. Остальным участникам ОПГ – подписка о невыезде. Расследование продолжается, полицейские и сотрудники ПУ ФСБ России продолжают мероприятия по изобличению фигурантов в других фактах противоправной деятельности.