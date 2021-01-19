На обустройство контейнерных площадок в Калининграде в 2021 году запланировано 4,6 миллиона рублей. Перечень мест для обустройства определяется. Также запланировано оборудование 30 площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.-Уже готовятся документы для того, чтобы закупить шкафы под раздельный сбор отходов и организовать места их размещения. Уточняется территориальное расположение будущих площадок и согласовывается с ресурсоснабжающими организациями, - рассказал исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты комитета осмотрели контейнерные площадки на предмет их санитарного содержания управляющими организациями. По итогам обследования составлено 90 актов о нарушениях.Всего на территории города размещены 1017 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, из них: - 668 – на придомовых территориях; 349 – на муниципальной территории.