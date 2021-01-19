Тело 54-летней женщины без признаков жизни обнаружили в туалете на втором этаже одного из калининградских торговых центров. Посетители обратили внимание на закрытую кабинку и позвали на помощь сотрудников супермаркета, расположенного этажом ниже.Как сообщает klops.ru, охранник сумел открыть дверь, за которой находилась мертвая женщина. По одной из версий, она употребляла в туалете спиртное.На место происшествия выезжали сотрудники полиции и регионального СКР. Проводится проверка, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что погибшая проживала на Московском проспекте.