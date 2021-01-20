«Балтика» аннулирует трансфер Артема Макарчука в польскую «Ягеллонию».

По сообщениям польских СМИ, трансфер защитника должен был обойтись «Ягеллонии» дешевле 200-250 тысяч евро. Но, по данным «Матч ТВ», при медицинском обследовании возник один нюанс. В «Ягеллонии» предлагали Макарчуку протестировать его под нагрузками в контрольных матчах, но «Балтика» отозвала футболиста.

— Действительно, мы вели переговоры с польским клубом относительно перехода Макарчука, но в данный момент трансфер не состоялся, - подтвердил генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев. — Из соображений конфиденциальности я не могу раскрывать все детали процесса переговоров. Вместе с тем мы рады, что Артем продолжит сезон в нашей команде. Он воспитанник калининградского футбола, один из лидеров «Балтики». Более того, мы ведем переговоры с Артемом о продлении сроков соглашения с «Балтикой».

В текущем первенстве ФНЛ Макарчук отдал 5 голевых передач. Защитник уже присоединился к калининградской команде на сборе в Турции.