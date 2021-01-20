«Взрывать не будем»: власти Калининграда придумали, как снести падающий дом на Моспроспекте

Эпопея с домом №70 на Московском проспекте в Калининграде тянется больше 15 лет. Трещины по зданию пошли еще после землетрясения 2004 года, но всерьез проблемой начали заниматься только в 2015-м. Специалисты обнаружили 40-градусный крен многоэтажки (из-за чего дом быстро прозвали «падающим»), после чего жильцов расселили.

О том, как продвигается подготовка к демонтажу, журналистам рассказал председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин

- Взрывать здание ни в коем случае не будем, поскольку рядом находятся жилые дома и благоустроенная набережная. Это будет мягкий поблочный демонтаж, - сообщил Крупин и сравнил предстоящие работы с игрой в «лего».

Проект демонтажа направили на доработку, чтобы внести в него корректировки после консультаций с экспертами. Затем предстоит государственная экспертиза и, собственно, начнется демонтаж.